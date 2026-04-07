СМИ: Судья из Краснодара незаконно вернула имущество преступным авторитетам на 10 млрд рублей
Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова поспособствовала возврату имущества членам преступной группировки в Краснодаре, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сумме в 10 млрд рублей. Злоумышленница вызвалась воздействовать на судебный состав по просьбе криминального авторитета Рубена Татуляна из Сочи (известен как Робсон). По словам источников издания, в результате были отменены аресты на объекты недвижимости в центре Краснодара.
Речь идет о гостиничном комплексе Crowne Plaza. Высшая квалификационная коллегия судей направила в генпрокуратуру РФ собранные материалы для осуществления антикоррупционных проверок в отношении ряда судей, в том числе Борисовой.
Ранее по искам Генпрокуратуры было арестованы многомиллионные активы двух судей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
