Зеленский предложил Путину энергетическое перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киев предложил Москве заключить энергетическое перемирие.

Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине

По его словам, соответствующая инициатива через посредников США уже передана России. «Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально», — указал президент Украины.

Глава Украины указал, что Киев ранее уже предлагала РФ временное прекращение огня, в том числе на Пасху. Зеленский отметил, что дальнобойные удары ВСУ оказывают заметное влияние на российскую экономику.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к объявлению перемирия на период Пасхи, которая остается важнейшим праздником для православных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP /ТАСС
