Зеленский предложил Путину энергетическое перемирие
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киев предложил Москве заключить энергетическое перемирие.
По его словам, соответствующая инициатива через посредников США уже передана России. «Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально», — указал президент Украины.
Глава Украины указал, что Киев ранее уже предлагала РФ временное прекращение огня, в том числе на Пасху. Зеленский отметил, что дальнобойные удары ВСУ оказывают заметное влияние на российскую экономику.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к объявлению перемирия на период Пасхи, которая остается важнейшим праздником для православных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Долги по кредитам и займам россиян установили рекорд
- Россияне скупают наборы для самолечения зубов на фоне роста цен на стоматологию
- СМИ: Власти обсуждают отставку губернатора Белгородской области Гладкова
- Зеленский предложил Путину энергетическое перемирие
- ВЦИОМ: Рейтинг «Единой России» обвалился до минимума с 2021 года
- Правительство РФ выступило против запрета на зарубежную недвижимость для чиновников
- В России произошел второй сбой интернета
- Стоимость коррупционных активов вице-губернатора Краснодарского края оцениваются в 10 млрд рублей
- СМИ: Судья из Краснодара незаконно вернула имущество преступным авторитетам на 10 млрд рублей
- Трамп заявил, что попрощался с НАТО