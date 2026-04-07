Стоимость коррупционных активов вице-губернатора Краснодарского края оцениваются в 10 млрд рублей

По данным пресс-службы судов края, по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом. Суд рассмотрит иск об обращении в доход государства имущества, семьи Коробки и связанным с ним гражданам.

Проверки были проведены из-за нарушения антикоррупционного законодательства. вице-губернатор занимался нелегальной деятельностью с двумя депутатами краевого заксобрания, которые являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов.

Капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей. Ответчиками также выступают 20 человек и три юрлица.

Ранее стало известно, что судья из Краснодара незаконно вернула имущество преступным авторитетам на 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

