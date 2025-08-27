В России произойдет резкий рост штрафы для банков за обман клиентов
Кабмин РФ поддержал проект закона о резком повышении штрафов для банков за нарушения прав вкладчиков и заемщиков, сообщают «Известия».
Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. За навязывание дополнительных услуг, манипуляции при привлечении вкладов и ошибки в расчетах полной стоимости кредита (ПСК), финансовое учреждение может быть оштрафовано на сумму до 0,1% от собственного капитала, но не менее чем на 100 тыс. рублей. Если нарушение не будет устранено после предписания Банка России, штраф вырастет до 1% от капитала, минимум — 1 млн рублей.
Инициатива продиктована многочисленными жалобами россиян и должна стать ответом на практику, при которой интересы клиентов часто игнорируются в пользу прибыли.
Ранее стало известно, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
