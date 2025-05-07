Володин напомнил, что банки не имеют права менять условия пользования счетами

Граждане жалуются на то, что некоторые банки меняют условия пользования счетами и картами, не спрашивая согласия клиентов, сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что банки не имеют права изменять первоначальные условия договора в одностороннем порядке.

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Так, Володин рассказал, что некоторые финансовые организации вводят комиссию за снятие денег со счета уже после его оформления, а также увеличивают тарифы без согласия клиента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Т-Банк» в нарушениях закона о рекламе. Ведомство посчитало, что рекламные ролики финансовой организации на телевидении обманули потребителей.

Во время рекламы утверждалось, что снятие наличных с карты является бесплатным. Текст дополнительных условий был представлен мелкой сноской в течение слишком короткого времени, отмечается в публикации. Если ответчика признают виновным, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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