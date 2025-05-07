Володин напомнил, что банки не имеют права менять условия пользования счетами

Так, Володин рассказал, что некоторые финансовые организации вводят комиссию за снятие денег со счета уже после его оформления, а также увеличивают тарифы без согласия клиента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Т-Банк» в нарушениях закона о рекламе. Ведомство посчитало, что рекламные ролики финансовой организации на телевидении обманули потребителей.

Во время рекламы утверждалось, что снятие наличных с карты является бесплатным. Текст дополнительных условий был представлен мелкой сноской в течение слишком короткого времени, отмечается в публикации. Если ответчика признают виновным, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

