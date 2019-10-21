Россиянам предрекли массовые сокращения

Поясняется, что этот показатель оказался меньше, чем годом ранее. Тогда увольнять работников собирались в каждой пятой фирме. Однако в реальности сокращение персонала отметили лишь 19 процентов респондентов, а почти половина работодателей заявили об увеличении числа работников.

Как сообщает Ura.ru, 55 процентов компаний предполагают увеличить фонд оплаты труда в будущем году. Кроме того, 2020 год большинство оценило положительно: 62 процента фирм надеются расширить штат, а 49 процентов называют свое положение стабильным.

Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. «Российская газета» написала, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский в эфире НСН выразил мнение, что люди предпенсионного возраста не будут стремиться выходить на пенсию раньше срока. Кроме материальной стороны вопроса в качестве основных причин было названо желание людей поддерживать собственную активность в производственном и социальном плане.

