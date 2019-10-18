Минтруд займётся изменением системы зарплат врачей

Министерство труда и соцзащиты представит к 20 сентября будущего года предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя аппарата кабинета министров.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет. На это также потребуются дополнительные вливания из бюджета.