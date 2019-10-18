Минтруд займётся изменением системы зарплат врачей
Министерство труда и соцзащиты представит к 20 сентября будущего года предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя аппарата кабинета министров.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет. На это также потребуются дополнительные вливания из бюджета.
Правительство в августе приступило к выработке вариантов изменения структуры заработной платы медработников первичного звена.
На фоне сообщений о массовом увольнении врачей появились слухи о возможной отставке министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН оценил вероятность её ухода как 50 на 50.
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