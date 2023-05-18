В России пройдет акция по очистке берегов «Марафон рек»

Мероприятие стартует в Сахалине, где волонтеры очистят берега озера Хвалисекое. Далее сотрудники группы компаний «Росводоканала» продолжат работу в восьми регионах страны, в том числе, Омской области, где они присоединятся к чистке берега Иртыша.

«Марафон рек» также пройдет в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде. Ожидается, что в день старта акции в этих городах примут участие свыше полутора тысяч человек. Мероприятие объединит корпоративных волонтеров крупных госкорпораций, банков и промышленных компаний: ГК «Росатом», «Информационный центр атомной отрасли», ПСБ, «Росбанк», «Газпром Трансгаз Ухта», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Газпром Трансгаз Самара», РЖД.

«В поддержку нацпроекта «Экология» стратегической инициативы «Генеральная уборка» мы запускаем «Марафон рек»: сотни россиян смогут поучаствовать в мероприятиях по благоустройству берегов, убрать с них мусор и внести неоценимый вклад в экологию», – сказала зампред правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Она призвала каждого стать участником экологического марафона, ведь только благодаря общим усилиям неравнодушных граждан можно добиться чистых рек и берегов.

