В России пройдет акция по очистке берегов «Марафон рек»
В российских городах в поддержку национального проекта «Экология» пройдет федеральная акция по очистке берегов рек «Марафон рек».
Мероприятие стартует в Сахалине, где волонтеры очистят берега озера Хвалисекое. Далее сотрудники группы компаний «Росводоканала» продолжат работу в восьми регионах страны, в том числе, Омской области, где они присоединятся к чистке берега Иртыша.
«Марафон рек» также пройдет в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде. Ожидается, что в день старта акции в этих городах примут участие свыше полутора тысяч человек. Мероприятие объединит корпоративных волонтеров крупных госкорпораций, банков и промышленных компаний: ГК «Росатом», «Информационный центр атомной отрасли», ПСБ, «Росбанк», «Газпром Трансгаз Ухта», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Газпром Трансгаз Самара», РЖД.
«В поддержку нацпроекта «Экология» стратегической инициативы «Генеральная уборка» мы запускаем «Марафон рек»: сотни россиян смогут поучаствовать в мероприятиях по благоустройству берегов, убрать с них мусор и внести неоценимый вклад в экологию», – сказала зампред правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
Она призвала каждого стать участником экологического марафона, ведь только благодаря общим усилиям неравнодушных граждан можно добиться чистых рек и берегов.
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