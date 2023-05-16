Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), объявив о старте конкурса на лучшую инсталляцию белого медведя, посвященную символу детской ежегодной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

«Вовлекать молодежь в решение экологических проблем – первостепенная задача. Этим и занимается международная премия «Экология – дело каждого», которую мы инициировали два года назад», - сказала Радионова.

Она напомнила, что талисманом премии является белый медведь. Конкурсанты будут соревноваться в лучшей инсталляции этого животного, а лучшие работы и их авторы будут объявлены в ноябре.

Радионова отметила, в прошлом году жюри получило более 45 тысяч заявок из разных уголков Земли. На сегодняшний день конкурс насчитывает 12 номинаций, в которых могут принять все желающие. Премия была учреждена Росприроднадзором два года назад, ее присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению природы.

Глава Росприроднадзора поблагодарила столичный зоопарк и лично его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку конкурса «Экология – дело каждого».

«Может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия - сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение», - сказала Радионова.

В своей речи Радионова также рассказала об уникальном опыте Росприроднадзора, Союза зоопарков, аквариумов России, Московского зоопарка по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными в их естественной среде обитания, а также поведала о современных экологических проблемах.

Светлана Акулова, в свою очередь, отметила, что подобные конференции всегда значимы для зоологического сообщества. Она назвала одной из главных задач современных зоопарков – сберечь биоразнообразие планеты, и, объединив усилия, люди могли бы решить немало задач по спасению редких видов животных.

«Объединив свои усилия, мы уже смогли решить немало задач по спасению и сохранению редких видов животных. И я уверена, в будущем мы сможем сделать еще больше», - сказала Акулова.

На проходящей в Алма-Ате конференции принимают участие делегации из 21 страны, включая Китай, Швецию, Индонезию, Малайзию, Германию и другие. Светлана Радионова в ходе своего выступления также пригласила зоопарки других стран и делегатов встречи к партнерству и участию в проекте.

На сегодняшний день в ЕАРАЗА состоят 97 учреждений. По результатам голосования, в объединение вступили еще восемь организаций: Океанариумы Nanjing, Hefei, Chongqing, и Fuyang, зоопарки Дессау, Эскишехир и Аль Айн и сафари-парк Шемаха.

Премия «Экология – дело каждого» проводится при поддержке: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, НИУ ВШЭ, медиахолдинг «Русская медиагруппа», Почта России, Российский футбольный союз, МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», газета «Ведомости», ИД «Аргументы и факты» и других.

Заявку на участие в премии можно подать на сайте www.ecologyiseveryone.ru.

