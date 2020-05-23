В России прогнозируют снижение пенсионного возраста

«Сокращение <...> скорее всего, окажется мерой вынужденной», — цитирует Фариду Мирзабалаеву Газета.ru.

Отмечается, что после пандемии коронавируса в зоне риска по трудоустройству окажутся предпенсионеры. Для этой категории население количество вакансий сократится, так как предпенсионеры имеют право на государственное пособие в случае потери работы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что размер пенсии зависит не только от ожидаемой продолжительности жизни после выхода на пенсию.

«Накопительная часть пенсии в меньшей степени защищена против инфляции, чем страховая. По закону страховая пенсия индексируется. А вот что касается накопительных пенсий, здесь проблема несколько другая. Если вы передали право на управление вашими пенсионными накоплениями в частную компанию, то вопросы прироста или убытка пенсии связаны с эффективностью работы этой компании по вложению ваших средств. Некоторые компании и НПФ дают результат выше ежегодной обычной инфляции, некоторые дают ниже. Поэтому вопрос связан уже не с инфляцией, а с итогами деятельности той финансовой организации, в которую вложены ваши пенсионные накопления», - сказал Рязанский в эфире НСН.



