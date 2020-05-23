В России прогнозируют снижение пенсионного возраста
Критическая ситуация на рынке труда на фоне пандемии коронавируса может стать причиной для сокращения пенсионного возраста в России. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью Prime.
Рост безработицы и отсутствие вакансий для молодежи станут главными причинами для понижения пенсионного возраста россиян. Подсчитано, что порядка двух миллионов граждан РФ смогут выйти на пенсию в этом случае.
«Сокращение <...> скорее всего, окажется мерой вынужденной», — цитирует Фариду Мирзабалаеву Газета.ru.
Отмечается, что после пандемии коронавируса в зоне риска по трудоустройству окажутся предпенсионеры. Для этой категории население количество вакансий сократится, так как предпенсионеры имеют право на государственное пособие в случае потери работы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что размер пенсии зависит не только от ожидаемой продолжительности жизни после выхода на пенсию.
«Накопительная часть пенсии в меньшей степени защищена против инфляции, чем страховая. По закону страховая пенсия индексируется. А вот что касается накопительных пенсий, здесь проблема несколько другая. Если вы передали право на управление вашими пенсионными накоплениями в частную компанию, то вопросы прироста или убытка пенсии связаны с эффективностью работы этой компании по вложению ваших средств. Некоторые компании и НПФ дают результат выше ежегодной обычной инфляции, некоторые дают ниже. Поэтому вопрос связан уже не с инфляцией, а с итогами деятельности той финансовой организации, в которую вложены ваши пенсионные накопления», - сказал Рязанский в эфире НСН.
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