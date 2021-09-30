Минздрав рассказал о выплатах победителям розыгрыша среди привитых от COVID-19

Призы победителям федерального розыгрыша среди вакцинировавшихся от коронавируса уже выплачены, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве уточнили, что победителями стали 172 человека, они уже получили по 100 тысяч рублей.

«Следующий розыгрыш пройдёт 14 октября, в нём примут участие все, кто прошёл вакцинацию до этой даты», - добавили в Минздраве.

Ранее в РФ объявили о проведении лотереи для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19 до 1 сентября. Среди них определят тысячу победителей, каждый из которых получит приз в размере 100 тысяч рублей, отмечает RT.

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ТЕГИ:ВакцинацияЛотереяМинздрав
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