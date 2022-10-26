В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
26 октября 202209:24
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Отмечается, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее режим ограничения полетов был продлен до 28 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru