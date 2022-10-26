В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

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Отмечается, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее режим ограничения полетов был продлен до 28 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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