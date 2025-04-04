ВС России нанесли удар по объекту с командирами ВСУ и западными инструкторами

Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания с командирами соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами в ресторане города Кривой Рог. Об этом сообщает Минобороны.

Удар был произведен в 18:49 с использованием фугасной ракеты.

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В результате атаки ВСУ понесли значительные потери. По данным оборонного ведомства, до 85 военных и иностранных офицеров погибли.

Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперация

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