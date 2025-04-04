ВС России нанесли удар по объекту с командирами ВСУ и западными инструкторами
4 апреля 202522:36
Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания с командирами соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами в ресторане города Кривой Рог. Об этом сообщает Минобороны.
Удар был произведен в 18:49 с использованием фугасной ракеты.
В результате атаки ВСУ понесли значительные потери. По данным оборонного ведомства, до 85 военных и иностранных офицеров погибли.
Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru