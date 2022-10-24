Лоукостер «Победа» заявил о планах возобновить полеты в Турцию

Авиакомпания «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

В Госдуме предложили обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке

«"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию», — рассказала собеседница агентства.

Ранее о планах лоукостера сообщила газета «Коммерсантъ». Издание указало, что «Победа» направила Росавиации уведомление о запуске с 23 декабря ежедневных рейсов в Анталью, отмечает телеканал «360». Кроме того, авиакомпания планирует возобновить полеты в Стамбул, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ФОТО : РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперевозкиТурцияАвиакомпании
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры