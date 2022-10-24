Лоукостер «Победа» заявил о планах возобновить полеты в Турцию
Авиакомпания «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию», — рассказала собеседница агентства.
Ранее о планах лоукостера сообщила газета «Коммерсантъ». Издание указало, что «Победа» направила Росавиации уведомление о запуске с 23 декабря ежедневных рейсов в Анталью, отмечает телеканал «360». Кроме того, авиакомпания планирует возобновить полеты в Стамбул, пишет РИА ФАН.
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