Владимир Зеленский обрел известность как актер и продюсер, прежде чем перейти в политику. Он был известен своими ролями в комедийных шоу и фильмах, особенно благодаря популярному телесериалу «Слуга народа», где сыграл роль президента Украины.

Этот образ сыграл ключевую роль в его реальной политической карьере, когда в 2019 году он победил на президентских выборах Украин, передает «Радиоточка НСН».

