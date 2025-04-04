Министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом»

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как «эстрадного артиста».

По его словам, Зеленский представляет собой «исполнителя», который окружен неидеальными советниками. Бессент отметил, что хотя окружение президента Украины не безупречно, среди государственных чиновников есть и высококвалифицированные специалисты.

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Владимир Зеленский обрел известность как актер и продюсер, прежде чем перейти в политику. Он был известен своими ролями в комедийных шоу и фильмах, особенно благодаря популярному телесериалу «Слуга народа», где сыграл роль президента Украины.

Этот образ сыграл ключевую роль в его реальной политической карьере, когда в 2019 году он победил на президентских выборах Украин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАВладимир Зеленский

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