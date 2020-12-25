В России призвали ввести уроки финансовой грамотности для школьников
Россиян необходимо обучать азам финансовой грамотности для того, чтобы они не попадались на уловки мошенников, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Финансовая грамотность нужна для всех участников товарно-денежных отношений, причем прививать её следует со школьной скамьи, вводя в системе среднего образования элементы экономического и финансового просвещения, заявил эксперт в эфире «Радио 1».
«Это фактически бытовая арифметика. Вы должны знать, что дважды два – четыре, и что если вам дали ПИН-код и кредитную карту, то их не надо держать вместе и сообщать свои реквизиты по звонку», - отметил он.
Ранее Тосунян посоветовал избегать телефонных разговоров с людьми, которые пытаются вытянуть информацию, и не бояться угроз списания крупных денежных сумм.
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