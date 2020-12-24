Банкир рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников
Центральный банк и добросовестные участники рынка уделяют внимание информационной безопасности, однако не могут изобрести абсолютную панацею от мошенников, пытающихся получить доступ к банковским счетам граждан. Такого мнения придерживается президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук Гарегин Тосунян.
В связи с этим он считает важным объяснять самим клиентам, как им вести себя в той или иной ситуации. Он посоветовал не разговаривать по телефону с людьми, которые что-либо бурно предлагают или пытается вытянуть информацию.
«Это категорическое требование, которое снимает проблемы на 80-90%», - отметил Тосунян в эфире «Радио 1».
Кроме того, он посоветовал не верить телефонным собеседникам, которые угрожают списанием денег со счёта, «не паниковать и не теряться».
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