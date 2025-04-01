Комфорт вместо престижа: Чего ждет от работы новое поколение сотрудников
Сегодня молодые люди не хотят ни учиться, ни работать, ни брать на себя ответственность, поэтому идут на работу «низкого старта», желая получить легкий успех, сказала НСН Дарья Баркова.
HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила в пресс-центре НСН, что для нового поколения работчников ключевой мотивацией является не престиж профессии, а комфорт.
«Сейчас крайне острая нехватка рабочих профессий — более 80% предприятий испытывают дефицит кадров. Что касается привлечения — здесь должна быть комплексная история. Если посмотреть на поколение школьников, ключевая мотивация у них — комфорт, а не престиж: это актуально для порядка 70-80% молодых людей. Им создают сейчас комфортный трек, как можно прийти к рабочим профессиям и тем самым заполнить рабочие места, что сейчас крайне нужно экономике», — сказала Баркова.
Эксперт также отметила, что молодое поколение сегодня стремится к легкому успеху и выбирает профессии «низкого старта».
«Молодежь сейчас не хочет ни учиться, ни работать, ни повышать квалификацию. У нее нет желания брать на себя ответственность. Сегодня молодые люди рвутся на профессии «низкого старта»: на биржу, в ассистенты, в профессии легкого маркетинга, например, SMM, контент-мейкеры, рилсмейкеры, сейчас много курсов сомнительной эффективности. К этому молодых людей приводят блогеры, которые транслируют легкий успех, не показывая большую часть работы. У детей создается впечатление некой “волшебной таблетки”», — подытожила она.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, который впоследствии еще может столкнуться с уголовной ответственностью за нечестный заработок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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