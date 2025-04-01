Комфорт вместо престижа: Чего ждет от работы новое поколение сотрудников

Эксперт также отметила, что молодое поколение сегодня стремится к легкому успеху и выбирает профессии «низкого старта».

«Молодежь сейчас не хочет ни учиться, ни работать, ни повышать квалификацию. У нее нет желания брать на себя ответственность. Сегодня молодые люди рвутся на профессии «низкого старта»: на биржу, в ассистенты, в профессии легкого маркетинга, например, SMM, контент-мейкеры, рилсмейкеры, сейчас много курсов сомнительной эффективности. К этому молодых людей приводят блогеры, которые транслируют легкий успех, не показывая большую часть работы. У детей создается впечатление некой “волшебной таблетки”», — подытожила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, который впоследствии еще может столкнуться с уголовной ответственностью за нечестный заработок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

