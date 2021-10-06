В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
Российская Национальная медицинская палата призвала установить мораторий на судебное преследование медиков на время пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.
Отмечается, что это пойдет на пользу обществу и не будет мешать врачам лечить людей.
В пресс-службе рассказали, что сегодня некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками против медицинских организаций с целью получить компенсацию, хотя врачи работают в чрезвычайных условиях, а временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции меняются уже в двенадцатый раз.
Рост заболеваемости и смертности обусловлен сезонным фактором, заявил врач Тимур Пестерев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее во вторник стало известно, что в России побит антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки было зафиксировано 895 летальных исходов.
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