В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков

Российская Национальная медицинская палата призвала установить мораторий на судебное преследование медиков на время пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

Отмечается, что это пойдет на пользу обществу и не будет мешать врачам лечить людей.

В пресс-службе рассказали, что сегодня некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками против медицинских организаций с целью получить компенсацию, хотя врачи работают в чрезвычайных условиях, а временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции меняются уже в двенадцатый раз.

Рост заболеваемости и смертности обусловлен сезонным фактором, заявил врач Тимур Пестерев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее во вторник стало известно, что в России побит антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки было зафиксировано 895 летальных исходов.

