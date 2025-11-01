Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Шэньчжэне. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин в ходе заключительного слова на встрече объединения на высшем уровне.
«Китай выбрал Шэньчжэнь в качестве места проведения встречи лидеров АТЭС в ноябре 2026 года», - указал председатель КНР.
Как отметил Си Цзиньпин, Шэньчжэнь превратился из рыбацкой деревни в современный город, это стало чудом, которое совершил народ Китая. На следующем саммите АТЭС планируют наметить пути развития региона и «построить лучшее будущее» для него.
В 2025 году саммит объединения проходил 31 октября-1 ноября в южнокорейском Кенджу.
