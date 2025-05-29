В России призвали сократить число машин с мигалками
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что мигалками должны пользоваться только скорые, пожарные, МЧС и высшие должностные лица.
В России необходимо сократить число автомобилей с мигалками, оставить такой вариант только экстренных служб, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Минтранс предложил ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со спецтранспортом с мигалками, сообщил «Коммерсант». Сейчас водитель обязан «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Теперь Минтранс хочет прописать требование освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Похмелкин эту идею не поддержал.
«Хотелось бы узнать, согласовано ли это с работниками «скорых», пожарными, МЧС, полицейскими. От них исходит эта инициатива, им это нужно? На дороге я не вижу, что люди мешают сильно проезжать. Все стараются уступить. Когда пробка, кто виноват? Никто ничего не может сделать. У нас сохраняется большое количество машин с мигалками, которые не имеют на это права. Я считаю, что кроме машин экстренных служб ни у кого мигалок быть не должно», - отметил он.
Похмелкин подчеркнул, что для начала необходимо сократить число машин с мигалками, а потом менять условия для них.
«Высшие должностные лица страны ездят с охраной, там ездят машины с мигалками в сопровождении. Это как раз машины оперативных служб. А если вы государственной охране не подлежите, почему у вас должно быть преимущество на дороге? Если не спасаете людей, пожары не тушите… Если бы сократилось количество машин с мигалками, тогда для них нужно создавать все условия. Пока я против инициатив по расширению их прав», - подытожил собеседник НСН.
Новые требования Минтранса к водителям не являются ужесточением, так как это обязанность водителя уступить транспорту с включенными спецсигналами, хотя ранее не было инструментов обязать водителей это сделать. Об этом в беседе с НСН рассказал директор общественного центра безопасности движения, руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
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