«Мы не знаем, как в Китае проверяют автомобили. Эти машины нужно немедленно снять с продажи, проинформировать наших граждан, покупателей. Все машины, которые были проданы, надо отозвать и деньги вернуть. Здоровье наших граждан должно быть на первом месте. Роспотребнадзор совместно с прокуратурой должен это все это сделать. Подобных случаев раньше не было. Это говорит о том, что классический автомобиль с бензином более надежный. Я бы людям посоветовал покупать машины с классическим двигателем. Потому что заявления серьезные, одно слово «онкология» чего стоит», - отметил он.

Ранее в России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов автомобилей Li Auto. Об этом Autonews.ru сообщил сооснователь клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ Александр Рассказов. Скамеры восстанавливают доступ к номеру, на который привязан мастер-аккаунт, с помощью поддельного паспорта, а затем меняют пароль и требуют круглую сумму за возврат доступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

