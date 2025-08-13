В России призвали снять с продажи «радиационные» китайские гибридные авто

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в эфире НСН посоветовал россиянам покупать машины с классическим двигателем. 

Никто не знает, как в Китае проверяют автомобили, поэтому гибридные авто действительно могут быть опасными из-за радиации, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В китайских гибридных авто нашли радиацию, превышающую норму в 8 раз, сообщили учёные Пермского Политеха. Исследователи измерили уровень электромагнитного излучения и ужаснулись: тяговый мотор, инверторы и литий-ионная батарея создают мощные поля с накопительным эффектом. Отмечается, что длительное пребывание в такой машине может вызвать неврологические сбои, депрессию и даже онкологию. Ольшанский отметил, что подобных случаев раньше не было.

«Отпуск» или закрытие: Российскому авторынку пророчат череду банкротств

«Мы не знаем, как в Китае проверяют автомобили. Эти машины нужно немедленно снять с продажи, проинформировать наших граждан, покупателей. Все машины, которые были проданы, надо отозвать и деньги вернуть. Здоровье наших граждан должно быть на первом месте. Роспотребнадзор совместно с прокуратурой должен это все это сделать. Подобных случаев раньше не было. Это говорит о том, что классический автомобиль с бензином более надежный. Я бы людям посоветовал покупать машины с классическим двигателем. Потому что заявления серьезные, одно слово «онкология» чего стоит», - отметил он.

Ранее в России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов автомобилей Li Auto. Об этом Autonews.ru сообщил сооснователь клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ Александр Рассказов. Скамеры восстанавливают доступ к номеру, на который привязан мастер-аккаунт, с помощью поддельного паспорта, а затем меняют пароль и требуют круглую сумму за возврат доступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыКитай

