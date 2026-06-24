Россиянам рассказали о новых санкциях за неуплату алиментов
Ответственность для неплательщиков алиментов наступает задолго до уголовного преследования. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.
Он рассказал, что сначала за просрочку начисляется неустойка. Затем, когда долге превысит 10 тысяч рублей, неплательщику запретят выезд за границу.
Через два месяца неуплаты алиментов гражданин может получить до 150 часов обязательных работ или штраф в 20 тысяч рублей.
Русяев напомнил, что в 2025 году в России начал работать открытый реестр неплательщиков алиментов, которые привлекли к административной либо уголовной ответственности.
«Записи видны и на «Госуслугах». Такая публичность бьет по трудоустройству, кредитованию и репутации ощутимее формальных штрафов», — заключил эксперт.
Ранее в России начали по-новому считать размер алиментов при оформлении единого пособия. Если раньше ориентиром выступал размер МРОТ, теперь сумма учитывает среднюю зарплату по региону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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