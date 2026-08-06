Юрист раскрыл главную проблему создания в РФ алиментного фонда
Алиментный фонд, который предложили создать некоторые депутаты Госдумы, способен гарантировать выплаты детям при невозможности взыскать средства с родителя. Однако государству предстоит решить вопрос с размером пособий и постоянным пополнением резерва. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат юридических наук Андрей Моисеев.
Доцент РЭУ имени Плеханова напомнил о существовании аналогичного механизма в советский период, когда с 1984 года детям разыскиваемых неплательщиков назначали временные пособия. Главной сложностью эксперт считает определение суммы выплат, поскольку сейчас алименты составляют четверть дохода на одного ребенка, треть на двух и половину на трех детей, а заработок родителей может отличаться в десятки раз.
Еще одним препятствием юрист назвал дублирование прав требования задолженности. У получателя алиментов уже имеется исполнительный документ, а после выплаты из фонда аналогичное право возникает у государства, при этом финансовое положение самого должника остается неизменным.
Моисеев подчеркнул наличие у государства значительных ресурсов для взыскания средств, однако механизм пополнения фонда требует четких гарантий. По его словам, необходимо понять принципиальные отличия нового подхода от существующей практики.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН ранее рассказала, как в России удалось взыскать рекордные долги по алиментам.
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