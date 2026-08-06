Юрист раскрыл главную проблему создания в РФ алиментного фонда

Алиментный фонд, который предложили создать некоторые депутаты Госдумы, способен гарантировать выплаты детям при невозможности взыскать средства с родителя. Однако государству предстоит решить вопрос с размером пособий и постоянным пополнением резерва. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат юридических наук Андрей Моисеев.

Доцент РЭУ имени Плеханова напомнил о существовании аналогичного механизма в советский период, когда с 1984 года детям разыскиваемых неплательщиков назначали временные пособия. Главной сложностью эксперт считает определение суммы выплат, поскольку сейчас алименты составляют четверть дохода на одного ребенка, треть на двух и половину на трех детей, а заработок родителей может отличаться в десятки раз.