В России призвали отказаться от «западной» модели управления многоквартирными домами
Светлана Разворотнева и Константин Крохин заявили НСН, что рыночная модель, где государство не вмешивается в отношения собственников и УК, доказала свою неэффективность.
Взаимоотношения собственников и управляющих компаний – это точка социального напряжения, пришло время решать, стоит ли отдать эту сферу полностью государству, заявила НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Жители России в этом году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов, пишут «Известия». В числе самых частых также претензии на протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение. Есть проблемы с уборкой подъездов и дворов, вывозом бытовых отходов. Разворотнева объяснила, в чем проблема.
«Взаимоотношения собственников и управляющих компаний – это точка социального напряжения сегодня. Это следствие запутанности и противоречивости действующего законодательства. С одной стороны, собственники отвечают за содержание общего имущества, контролируют УК, но на практике это не работает. Очень трудно переизбрать управляющую компанию, процедуры не такие прозрачные. Мы давно говорим, что надо радикально менять систему управления многоквартирным домом. Надо решать, если это рынок, пусть действуют рыночные правила, договоры. Если это другая история, тогда власти должны брать на себя ответственность, частично финансировать дома старые и так далее», - отметила она.
С депутатом согласился член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин, который отметил, что нынешняя модель управления западная и не подходит России.
«Мы сегодня наблюдаем коллапс системы управления многоквартирными домами и коллапс системы жилищного надзора. Нынешний жилищный кодекс писался под рыночную модель для активного населения, которое готово нести ответственность за общее имущество и так далее. Это западная модель, у нас исторически так сложилось, что люди в меньшей степени хотят и готовы управлять общим имуществом. Предполагалось, что рынок все разрулит, но это не сработало. Наши граждане всегда рассчитывали на государство, жилищный надзор сегодня просто превратился в деление рынка. Органы надзора делают только то, что выгодно экономически», - объяснил он НСН.
Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, необходимо некоторые электроприборы заменить на энергосберегающие, а старую технику поменять на новую, рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук, передает «Радиоточка НСН».
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