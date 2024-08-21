Депутат Кошелев назвал ключевую проблему в сфере российского ЖКХ
Основным фактором потерь ресурсов и аварийности сетей является их высокий износ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, в замене нуждаются более 40% линейных объектов сферы ЖКХ, в том числе 43,4% сетей водоснабжения, 30% сетей теплоснабжения и 46% сетей водоотведения.
При этом депутат подчеркнул, что ключевой проблемой являются данные об износе, которые отражают не фактическое техническое состояние сетей, а только бухгалтерскую информацию об уровне их амортизации.
Комментируя законопроект Минэкономразвития, предлагающий инвесторам перезаключать концессионные соглашения без конкурсных торгов, он указал, что рассматривать документ можно будет только после аудита Счётной палаты.
«Нельзя рассматривать такие инициативы пока Счётная Палата не представит... отдельный аудит всех концессионных соглашений в сфере ЖКХ... Но уже сейчас понятно, что ничего хорошего мы там не увидим», — заключил парламентарий.
Ранее депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак заявил «Радиоточке НСН», что массовое незапланированное отключение электроснабжения сразу на семи котельных в Подольске 20 августа является следствием разрушения системы ЖКХ, происходившего на протяжении 15-20 лет.
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