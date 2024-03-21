В России призвали отказаться от «уголовки» за врачебные ошибки

Отказ от термина «медицинская услуга» не повлияет на качество в сфере здравоохранения и не поможет врачам избежать уголовного преследования в случае жалоб пациентов, заявил председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с НСН. Он призвал отказаться от «уголовки» за врачебные ошибки.

По поручению президента Владимира Путина «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отказе от термина «медицинская услуга». На этом давно настаивает существенная часть медиков, в том числе представители Профсоюза работников здравоохранения. Авторы инициативы подчеркивают, что документ разработан в целях «декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи», пишет «Коммерсант». Власов идею не поддержал.