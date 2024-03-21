В России призвали отказаться от «уголовки» за врачебные ошибки
Ян Власов заявил НСН, что надо переводить статьи, по которым привлекаются врачи, из уголовных в административные.
Отказ от термина «медицинская услуга» не повлияет на качество в сфере здравоохранения и не поможет врачам избежать уголовного преследования в случае жалоб пациентов, заявил председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с НСН. Он призвал отказаться от «уголовки» за врачебные ошибки.
По поручению президента Владимира Путина «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отказе от термина «медицинская услуга». На этом давно настаивает существенная часть медиков, в том числе представители Профсоюза работников здравоохранения. Авторы инициативы подчеркивают, что документ разработан в целях «декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи», пишет «Коммерсант». Власов идею не поддержал.
«Если собаку назвать кошкой, она от этого кошкой не станет. В любом случае медицинские услуги будут оказываться в том же объеме и качестве, потому что они регулируются большим количество нормативно-правовых актов. Определяющими здесь являются клинические рекомендации, которые никак не поменяются. Изменение названия ничего не изменит в вопросе преследования врачей. Это приведет только к тратам на нормативные акты, а суть не поменяется. У нас сегодня успех заведений измеряется в экономических показателях, хотя здоровье – это не товар. Поэтому нет смысла менять название», - объяснил он.
Власов призвал перестать привлекать врачей по уголовным статьям в случае «врачебных ошибок».
«Надо переводить статьи, по которым привлекаются врачи, из уголовных в административные. Врач не может предсказать, как дальше себя поведет болезнь, это все очень индивидуально. Рассматривать ошибки врача как уголовное нарушение – неприемлемо. Нигде в мире такого нет, только у нас», - заключил собеседник НСН.
Сегодня закон предусматривает уголовную ответственность за причинение смерти человеку по неосторожности в случае ненадлежащего исполнения медицинским работником своих обязанностей, передает «Радиоточка НСН».
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