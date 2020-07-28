В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook

В Общественной палате РФ обсуждается вопрос об ограничении размещения рекламы российских компаний на некоторых зарубежных площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

Авторы идеи собираются предложить её Госдуме, говорится в докладе фонда, посвящённом информационным угрозам со стороны корпорации Google. Речь идёт о тех зарубежных площадках, которые не следуют российским законам в части хранения данных и уплату штрафов, но зарабатывают на рекламе российских компаний. В их числе Малькевич называет Twitter и Facebook.

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По словам Малькевича, фонд также предлагает властям РФ ужесточить ответственность соцсетей за распространение недостоверной информации и нарушение норм коммерческой и политической рекламы. Необходим закон о саморегулировании соцсетей, а Twitter и Facebook нужно привлекать к ответственности, подчеркнул общественник.

Малькевич также выступил за то, чтобы заставить Google в России решать вопросы с притеснением российских СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:FacebookРекламаСоцсетиОбщественная Палата РФ
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