В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook

По словам Малькевича, фонд также предлагает властям РФ ужесточить ответственность соцсетей за распространение недостоверной информации и нарушение норм коммерческой и политической рекламы. Необходим закон о саморегулировании соцсетей, а Twitter и Facebook нужно привлекать к ответственности, подчеркнул общественник.

Малькевич также выступил за то, чтобы заставить Google в России решать вопросы с притеснением российских СМИ.

