YouTube заблокировал канал экс-главреда «Царьграда» Александра Дугина

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт бывшего главного редактора «Царьграда» Александра Дугина. Как пишет РИА ФАН, публицист отметил, что ему не известны причины блокировки, а в YouTube их также не озвучили. При этом, Дугин подчеркнул, что на канале были только «философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии».

А ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.