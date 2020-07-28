YouTube заблокировал канал экс-главреда «Царьграда» Александра Дугина

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт бывшего главного редактора «Царьграда» Александра Дугина. Как пишет РИА ФАН, публицист отметил, что ему не известны причины блокировки, а в YouTube их также не озвучили. При этом, Дугин подчеркнул, что на канале были только «философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии».

А ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.

Telegram без блокировки

Как сообщает сам телеканал, блокировка произошла в ночь на 28 июля, причём редакция не получала ни предупреждений, ни уведомлений от YouTube. Причины блокировки редакция пока не выяснила. Позже выяснилось, что также заблокированы Google-аккаунт и канал «Двуглавый орёл».

По словам редактора «Царьграда» Дарьи Токаревой, они считают действия администрации YouTube незаконными и намерены подать в суд.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнтернетYoutubeБлокировка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры