YouTube заблокировал канал экс-главреда «Царьграда» Александра Дугина
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт бывшего главного редактора «Царьграда» Александра Дугина. Как пишет РИА ФАН, публицист отметил, что ему не известны причины блокировки, а в YouTube их также не озвучили. При этом, Дугин подчеркнул, что на канале были только «философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии».
А ранее во вторник, 28 июля, стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.
Как сообщает сам телеканал, блокировка произошла в ночь на 28 июля, причём редакция не получала ни предупреждений, ни уведомлений от YouTube. Причины блокировки редакция пока не выяснила. Позже выяснилось, что также заблокированы Google-аккаунт и канал «Двуглавый орёл».
По словам редактора «Царьграда» Дарьи Токаревой, они считают действия администрации YouTube незаконными и намерены подать в суд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Глава Ростуризма назвала условия кешбэка для путешествий по России
- Кучма покинул контактную группу по Донбассу
- Песков подтвердил возможность награждения готовивших поправки к Конституции
- Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых мам
- В АТОР сравнили цены на отдых в России, Турции и Танзании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru