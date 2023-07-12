В России призвали ограничить продажу копирующих взрослые товаров для детей

Ветров отметил, что в магазинах страны можно встретить специфические товары, например, «детское шампанское» или «детские сигареты». Такие изделия не содержат алкоголя или никотина, но с раннего возраста формируют у детей лояльное отношение к вредным товарам. Аналогичная ситуация складывается вокруг детских татуировок и детской косметики: по мнению Ветрова, малышам навязывают «искаженные представления о внешности», которые в подростковом возрасте перерастают в нечто большее.

Эксперт подчеркнул, что психологическое и родительское сообщество считает подобные категории товаров опасными для развития детей. В связи с этим глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг попросил Мурашко рассмотреть возможность ограничения свободной продажи такой продукции в РФ ввиду «реальной опасности для здорового развития юных соотечественников».

«Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже "взрослых детских" товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — отмечается в обращении.

