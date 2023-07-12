В России призвали ограничить продажу копирующих взрослые товаров для детей
Свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые, следует ограничить, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Эксперт направил соответствующее обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, пишет RT.
Ветров отметил, что в магазинах страны можно встретить специфические товары, например, «детское шампанское» или «детские сигареты». Такие изделия не содержат алкоголя или никотина, но с раннего возраста формируют у детей лояльное отношение к вредным товарам. Аналогичная ситуация складывается вокруг детских татуировок и детской косметики: по мнению Ветрова, малышам навязывают «искаженные представления о внешности», которые в подростковом возрасте перерастают в нечто большее.
Эксперт подчеркнул, что психологическое и родительское сообщество считает подобные категории товаров опасными для развития детей. В связи с этим глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг попросил Мурашко рассмотреть возможность ограничения свободной продажи такой продукции в РФ ввиду «реальной опасности для здорового развития юных соотечественников».
«Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже "взрослых детских" товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — отмечается в обращении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru