Мирошник подчеркнул, что Москва выполнила все взятые на себя обязательства, и теперь дальнейшие действия остаются за Киевом.

Он также призвал украинские власти отказаться от демонстративных жестов и выразить свою позицию в ясной и дипломатической форме, а не в формате публичных заявлений, которые, по его мнению, носят характер политического шоу, передает «Радиоточка НСН».

