В МИД призвали Киев к официальной реакции на итоги стамбульских переговоров
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал неуместными слова президента Украины Владимира Зеленского о «бессодержательности» переговоров с российской делегацией в Стамбуле, сообщает NEWS.ru.
Выступая на закрытом показе фильма «Воля твоя» в Национальном центре «Россия», он заявил, что подобные высказывания больше напоминают эмоциональные выпады, нежели официальную позицию.
Мирошник подчеркнул, что Москва выполнила все взятые на себя обязательства, и теперь дальнейшие действия остаются за Киевом.
Он также призвал украинские власти отказаться от демонстративных жестов и выразить свою позицию в ясной и дипломатической форме, а не в формате публичных заявлений, которые, по его мнению, носят характер политического шоу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru