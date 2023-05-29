В России начнут маркировку детской воды
29 мая 202322:13
Обязательная маркировка детской воды средствами идентификации начнется 1 сентября 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
«С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
В 2024 году в России начнут вводить цифровой акциз на пиво и табак, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде допустили увеличение числа российских военных баз в Африке
- США выразили озабоченность из-за комиссии Польши по изучению влияния РФ
- Экс-советник Пентагона: Россия победила в противостоянии с НАТО
- Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях в Косово
- В России начнут маркировку детской воды
- ЦБ допустил ускорение годовой инфляции в России
- Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
- Косовский спецназ открыл огонь по толпе сербов
- Вучич обвинил Косово в стремлении столкнуть лбами Сербию и НАТО
- Боррель: Россия не пойдет на переговоры с Украиной без победы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru