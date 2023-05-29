В России начнут маркировку детской воды

Обязательная маркировка детской воды средствами идентификации начнется 1 сентября 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

«С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Мордасов
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