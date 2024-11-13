Специалисты рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку

Искусственная новогодняя ель может быть пожароопасной и токсичной. Как выбрать безопасную для окружающей среды и здоровья елку, рассказали эксперты, опрошенные порталом «Мойка78».

Специалисты отметили, что первое, на что стоит обратить внимание, — это материал елки. Самые долговечные изделия выполнены из полимерного пластика на проволочном каркасе и литой резины — они также лишены неприятного запаха. На втором месте по качеству и популярности — деревья из лески, похожей на сосну.

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Наиболее ядовитым материалом эксперты сочли поливинилхлорид. Как правило, елки из него имеют неряшливый внешний вид и обладают долго не выветривающимся неприятным запахом.

Также опрошенные специалисты посоветовали выбирать слабовоспламеняемые елки с минимальной токсичностью продуктов горения. Соответствующая информация указана в сертификате на елку, продавец обязан его иметь.

Эксперты порекомендовали промыть елку перед установкой, чтобы очистить ее от опасных летучих веществ, и регулярно проветривать помещение, где она находится. Собеседники издания указали на то, что приобретать следует витринные образцы, из которых уже выветрились вредные вещества.

Ранее замдиректора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова заявила, что покупать новогоднюю елку наиболее выгодно 30 и 31 декабря, поскольку цены в эти дни должны упасть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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