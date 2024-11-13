Специалисты рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку

Наиболее ядовитым материалом эксперты сочли поливинилхлорид. Как правило, елки из него имеют неряшливый внешний вид и обладают долго не выветривающимся неприятным запахом.

Также опрошенные специалисты посоветовали выбирать слабовоспламеняемые елки с минимальной токсичностью продуктов горения. Соответствующая информация указана в сертификате на елку, продавец обязан его иметь.

Эксперты порекомендовали промыть елку перед установкой, чтобы очистить ее от опасных летучих веществ, и регулярно проветривать помещение, где она находится. Собеседники издания указали на то, что приобретать следует витринные образцы, из которых уже выветрились вредные вещества.

Ранее замдиректора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова заявила, что покупать новогоднюю елку наиболее выгодно 30 и 31 декабря, поскольку цены в эти дни должны упасть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

