Питбайк — это скоростное и травмоопасное транспортное средство, поэтому их необходимо регистрировать, а водителям требуется специальное обучение перед тем как управлять им, рассказал завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в беседе с НСН.

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин призвал ввести ПТС на питбайки и приравнять их к мототранспорту. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Сейчас они относятся к спортинвентарю, который не надо ставить на учёт. Жанказиев поддержал инициативу.