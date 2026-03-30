Быстрые и опасные: В России призвали навести порядок с питбайками
Сегодня у моторных транспортных средств даже нет никакого правового статуса, на них часто травмируются подростки, заявил НСН Султан Жанказиев.
Питбайк — это скоростное и травмоопасное транспортное средство, поэтому их необходимо регистрировать, а водителям требуется специальное обучение перед тем как управлять им, рассказал завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в беседе с НСН.
Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин призвал ввести ПТС на питбайки и приравнять их к мототранспорту. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Сейчас они относятся к спортинвентарю, который не надо ставить на учёт. Жанказиев поддержал инициативу.
«Это крайне необходимо сделать. Причин несколько. Первая — не урегулировано их понятие как технических транспортных средств или средств индивидуальной мобильности. Второе — должны быть правила их размещения на социальных пространствах, дорогах общего пользования или на тротуарных территориях. Я за то, чтобы их не было там, где находятся пешеходы. Случается очень большое количество наездов, возникают серьезные конфликты. А третья проблема — огромная скорость для этого вида транспорта. Тот, кто управляет им, должен быть подготовленным водителем. Поэтому здесь два вывода: требовать обязательную подготовку и взять питбайки под регистрацию и классифицировать как транспортные средства. В Москве уже был введен такой режим. В столице за последний год аварийность и число нарушений резко снизились, а рынок пользования вырос. Причина как раз в том, что все средства распознаются видеокамерами через государственные регистрационные знаки», — отметил он.
Жанказиев добавил, что этот вид транспорта очень опасен для подростков.
«На питбайках катаются много детишек. Начинаются летние каникулы и всё, кто-то промчался, куда-то полетел — очень много несчастных случаев. Дети не готовы управлять этими сильными транспортными средствами. Родители должны осознавать, насколько этот вид перемещения опасен для детей, когда делают им такие дорогие подарки. Второй момент — эти средства мобильности, когда двигаются в одном направлении, очень часто могут касаться друг друга. Даже взрослые в такой ситуации теряют устойчивость и падают, травмируются. Ни шлем, ни подлокотники, ни наколенники могут не помочь, потому что энергия удара чрезвычайно высокая», — подчеркнул он.
Ранее активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в эфире НСН заявил, что участники мотосообщества готовы участвовать в просветительских мероприятиях с подростками.
