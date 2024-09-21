Голикова рассказала, что в регистр доноров костного мозга в РФ вошли 400 тысяч человек
Регистр доноров костного мозга в России включает в себя свыше 400 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает аппарат зампреда правительства.
«Благодаря доступности информации о донорстве костного мозга граждане активно вступают в регистр во всех регионах страны. Сейчас в нем уже более 400 тысяч доноров», — отметила Голикова, добавив, что их число с каждым днем увеличивается.
По итогам прошлого года возможностью трансплантации костного мозга от донора из РФ обеспечили 75% пациентов. Лишь в 25% случаев донора приходится подыскивать в международных базах. Голикова напомнила, что с текущего года в России ведется федеральное финансирование поиска международных доноров и ввоза донорского костного мозга в РФ. По словам вице-премьера, это полностью снимает вопрос обеспечения пациентов трансплантационным материалом.
Ранее Татьяна Голикова рассказала, что около 46% всех видов лекарств, в том числе жизненно важных, производят в России полностью на всех этапах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru