В России приостановили экспорт шмелей из ЕС

В ведомстве объяснили введение запрета отсутствием подтверждения со стороны соответствующих органов Евросоюза обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых.

Как отмечается, с просьбой приостановить завоз этих насекомых из Европы обратилась Ассоциация энтомологов и шмелеводов. По их информации, сейчас существует риск завоза различных вирусных заболеваний вместе со шмелиными семьями.

Как отмечается, ассоциация решила обсудить данную проблему с европейскими коллегами, однако те проигнорировали запрос российской стороны.

В России, как и по всему миру, шмелей используют в сельском хозяйстве для опыления растений, в том числе в теплицах, что существенно повышает урожайность.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

