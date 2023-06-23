В России приостановили экспорт шмелей из ЕС
В России введен в действие временный запрет на ввоз в страну шмелей из стран Европейского союза, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве объяснили введение запрета отсутствием подтверждения со стороны соответствующих органов Евросоюза обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых.
Как отмечается, с просьбой приостановить завоз этих насекомых из Европы обратилась Ассоциация энтомологов и шмелеводов. По их информации, сейчас существует риск завоза различных вирусных заболеваний вместе со шмелиными семьями.
Как отмечается, ассоциация решила обсудить данную проблему с европейскими коллегами, однако те проигнорировали запрос российской стороны.
В России, как и по всему миру, шмелей используют в сельском хозяйстве для опыления растений, в том числе в теплицах, что существенно повышает урожайность.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru