Россия приостановила поставки молочки из Армении
31 марта 202315:46
Россельхознадзор обратился в ветслужбу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.
В качестве причины приостановки продукции Россельхознадзор называет «результаты переговоров» и «неудовлетворительные результаты инспекции».
Инспекция на армянских предприятиях прошла с 20 по 24 марта. В ведомстве отметили, что возобновление поставок молочной продукции будет обсуждаться дополнительно.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru