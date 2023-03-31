Россия приостановила поставки молочки из Армении

Россельхознадзор обратился в ветслужбу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

В качестве причины приостановки продукции Россельхознадзор называет «результаты переговоров» и «неудовлетворительные результаты инспекции».

Инспекция на армянских предприятиях прошла с 20 по 24 марта. В ведомстве отметили, что возобновление поставок молочной продукции будет обсуждаться дополнительно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссельхознадзорПродуктыМолоко

Горячие новости

Все новости

партнеры