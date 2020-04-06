В России предложили схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о разработке схемы, которая подходит для лечения тяжелых коронавирусных пневмоний. Для лечения предлагается использовать препарат «Даларгин», который используется при отеке легких.
«Была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных», - цитирует RT сообщение агентства. Спустя трое суток все животные погибали в результате интерстициального отека легких и альвеолита.
Однако в случае введения «Даларгина» выживаемость животных составляла от 70 до 100 процентов.
Отмечается, что ФМБА уже начала клинические исследования при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.
Ранее ФМБА представила схему лечения COVID-19 на основе препарата «Мефлохин» , который используется для лечения малярии.
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