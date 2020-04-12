В России преодолели имбирный ажиотаж
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) провели исследования и зафиксировали снижение цен на имбирь, спрос на который вырос из-за коронавируса COVID-19, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в настоящее время крупные торговые сети устранили дефицит продукта. В результате цены в супермаркетах выровнялись, его стоимость колеблется в пределах от 400 до 700 рублей за килограмм.
В ФАС убеждены, что к таким же ценам в ближайшее время придут и мелкие розничные продавцы.
Участники мониторинга выяснили, что в отдельных случаях цена на имбирь, рост которой был подогрет спекулянтами на рынке продуктов, доходила до трех-семи тысяч рублей за килограмм.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пользоваться для повышения иммунитета не столько подорожавшими лимонами и имбирем, сколько препаратами направленного действия.
Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал несколько условий, которые помогут надзорным органам и властям в целом приблизить победу над коронанавирусом.
«Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам – прим. НСН) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет», - сказал эксперт.
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