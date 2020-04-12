В России преодолели имбирный ажиотаж

Участники мониторинга выяснили, что в отдельных случаях цена на имбирь, рост которой был подогрет спекулянтами на рынке продуктов, доходила до трех-семи тысяч рублей за килограмм.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пользоваться для повышения иммунитета не столько подорожавшими лимонами и имбирем, сколько препаратами направленного действия.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал несколько условий, которые помогут надзорным органам и властям в целом приблизить победу над коронанавирусом.

«Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам – прим. НСН) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет», - сказал эксперт.

