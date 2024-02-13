В России прекратит работу беговое приложение Adidas Running
Компания Adidas уведомила своих российских пользователей, что вынуждена прекратить поддержку своего приложения Adidas Running в России.
В сообщении говорится, что 31 марта 2024 года их учётные записи, а также история активности и информация о занятиях спортом, будет удалена.
«Вы больше не сможете пользоваться приложениями... Adidas желает дальнейших успехов в поддержании здорового образа жизни и в спортивных начинаниях», - указали в компании.
Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы российской структуры немецкого производителя спортивной обуви и одежды Adidas, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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