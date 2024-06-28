В России представили сервис «Платформа» в качестве нового аналога YouTube
Российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый аналог YouTube. Об этом сообщает ТАСС.
На платформе будут доступны рекомендации, а также инструменты продвижения. Система автоматически создает субтитры для роликов на русском и английском языках. Предусмотрена и модерация контента, которая ограничит доступ к видео, нарушающим российское законодательство.
Как уточнил гендиректор компании Rteam Андрей Талызин, на данный момент «Платформа» может выдержать до 240 тысяч запросов в секунду.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил «Радиоточке НСН», что конкуренция с YouTube является политическим вопросом. Поэтому России нужен один качественный аналог YouTube, а не пять корпоративных платформ.
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