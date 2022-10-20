В России представили новую методику оценки воздействия брендов на окружающую среду

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" завершился пятый форум «Климатические диалоги», организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На дискуссионной экспертной площадке прошла панельная дискуссия «Климатическая ответственность корпораций. Система оценки климатических воздействий». Руководитель экосистемы «+1» Анастасия Попова в рамках панельной дискуссии анонсировала новую методику оценки воздействия брендов на окружающую среду.

«Это уже третья методика, которая создается в рамках Лиги зеленых брендов. Первая методика сейчас находится в процессе стандартизации. Сейчас у нас появляется третья методика, ее ждет еще достаточно долгий путь. Мы хотели бы ее отдать на стандартизацию, чтобы появился новый стандарт климатического воздействия брендов, чтобы вокруг этого стандарта появился сертификат, который позволит компаниям иметь преимущества в продажах своих климатически устойчивых продуктов. Лига зеленых брендов оценивает именно продуктовые бренды, деятельность компании тоже в этот процесс интегрирована», - сказала она.

Со своей стороны, основатель и генеральный директор ООО «КарбонЛаб» Михаил Юлкин презентовал структуру методики, а также представил основные ее направления.

«Зачем нужно кого-то с кем-то сравнивать и выставлять какие-то рейтинги? Затем, чтобы независимо, объективно соотнести деятельность очень разных по своей природе и по сферам деятельности компании с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Это важно, когда мы рассматриваем специфические аспекты товара, мы не видим это воздействие на природу. Все рейтинги, которые применяются сегодня, они как раз про это, про то, что не видит потребитель и инвестор. Задача была найти некоторую универсальную константу, создать методику про суть, а не про нюансы и подробности. Так совпало, что в условиях, когда Россию отовсюду исключили, оказалось, что объективных мерил не осталось», - объяснил эксперт.

По его словам, методика будет основана на отношении бизнеса к тому воздействию, которое он оказывает на окружающую среду.

«Важным будет отношение бизнеса к тому, какое воздействие он производит, что сам бизнес собирается с этим делать. Это о том, как организовано управление, какие решения компания принимает. Эту информацию можно получить, изучая корпоративные отчеты, общаясь с компаниями, проверять информацию. Мы структурировали опросник, поделив его на девять разделов – от организации управления до того, что компания делает за пределами собственного бизнеса. Первое – это углеродный учет и отчетность. Второе – климатические риски, как компания оценивает их и как решает. Третье - сокращение выбросов. Разные виды деятельности оцениваются по-разному по критериям», - отметил он

При этом директор по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Антюшина рассказала о том, как в компании работают над тем, чтобы соответствовать всем вышеперечисленным критериям.

«Для нас это история важная, история разная. Наша репутация корпоративного бренда в профессиональном сообществе не всегда тождественна тому, как нас воспринимают потребители, в том числе те, кто интересуется устойчивой повесткой. Если говорить про воздействие на климат, все в зачаточном состоянии. Для нас повестка устойчивого развития всегда была важна. Это высшая математика в каком-то смысле, первые инструменты предполагали детальный разбор. Сейчас мы находимся в интересной позиции – с одной стороны, мы должны быть носителями этих ценностей. С другой стороны, мы в определенной степени ощущаем себя российской локальной компании, у которой изменился уровень доступности к инструментам. Поэтому стандарт, который мы разрабатываем совместно с Лигой зеленых брендов, очень важен», - поделилась она.

