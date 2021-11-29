В России представили хартию «Цифровая этика детства»

В сообщении говорится, что в документе сформулированы принципы и правила поведения, соблюдение которых позволит создать безопасную цифровую среду, благоприятную для развития и творческой самореализации несовершеннолетних. Отмечается, что хартию также подписали представители «Сбера», который стал ассоциированным участником Альянса.

Председатель Альянса Антон Шингарев отметил, что подписанный документ объединит усилия по защите детей в цифровой среде. А первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в свою очередь, указал, что хартия основывается на диалоге с детьми.

«Важно создавать с помощью Хартии новые возможности... продвигать систему ценностей и этических принципов, которые будут помогать воспитывать культуру общения в Сети, развивать умение детей критически мыслить, использовать технологии во благо», - подчеркнул он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова добавила, что объединение ведущих российских IT-компаний в Альянс по защите детей в цифровой среде – это «показатель цивилизованности общества, настоящей социальной ответственности».



В пресс-службе указали, что хартия опубликована на сайте Альянса и открыта к подписанию.

Ранее компании «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком» подписали хартию по безопасности детей в интернете и договорились «самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию».

