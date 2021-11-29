В России представили хартию «Цифровая этика детства»
Девять компаний-основателей Альянса по защите детей в цифровой среде подписали хартию «Цифровая этика детства», сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что в документе сформулированы принципы и правила поведения, соблюдение которых позволит создать безопасную цифровую среду, благоприятную для развития и творческой самореализации несовершеннолетних. Отмечается, что хартию также подписали представители «Сбера», который стал ассоциированным участником Альянса.
Председатель Альянса Антон Шингарев отметил, что подписанный документ объединит усилия по защите детей в цифровой среде. А первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в свою очередь, указал, что хартия основывается на диалоге с детьми.
«Важно создавать с помощью Хартии новые возможности... продвигать систему ценностей и этических принципов, которые будут помогать воспитывать культуру общения в Сети, развивать умение детей критически мыслить, использовать технологии во благо», - подчеркнул он.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова добавила, что объединение ведущих российских IT-компаний в Альянс по защите детей в цифровой среде – это «показатель цивилизованности общества, настоящей социальной ответственности».
В пресс-службе указали, что хартия опубликована на сайте Альянса и открыта к подписанию.
Ранее компании «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком» подписали хартию по безопасности детей в интернете и договорились «самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- В России представили хартию «Цифровая этика детства»
- Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами
- Польские власти запретили полёты в Африку и продлили карантин
- Женщина стала жертвой урагана в Стамбуле
- Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году
- Умер один из создателей мультфильмов о коте Леопольде
- Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
- Эрдоган прокомментировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
- Движение судов по Босфору приостановили из-за ветра
- Песков опроверг информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru