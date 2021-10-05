Психолог рассказал, как избавиться от интернет-зависимости
Психолог Михаил Хорс на фоне призошедшего глобального сбоя в социальных сетях рассказал, как избавиться от интернет-зависимости.
По словам Хорса, в первую очередь необходимо признать наличие проблемы. Психолог отметил, что, если вчерашний длительный сбой в соцсетях, вызвал чувство сильного беспокойства, то есть повод задуматься.
Во-вторых, Хорс посоветовал установить ограничения по времени, которое посвящается виртуальному пространству. Например, освободить время, бесцельно проведенное за экраном телефона, для прогулки.
По мнению Хорса, бороться с интернет-зависимостью стоит пока соцсети не вышли на новый уровень. В случае возможности работы платформ с органами чувств, расстаться с зависимостью будет сложнее, предупредил он в эфире «Радио 1».
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