Российские компании подписали хартию безопасности детей в Сети
Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете и договорились «самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию», сообщает RT.
Документ, который подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», также предполагает удаление противоправного контента, а также оперативное реагирование на жалобы пользователей.
Кроме того, инициаторы хартии пообещали обмениваться опытом и разработками, а также создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодёжными организациями, выявлять и поддерживать талантливых детей.
В церемонии подписания по видеосвязи из Владивостока принял участие президент РФ Владимир Путин, который отметил важность наполнения онлайн-пространства позитивным материалом.
Подписавшие хартию компании также учредили российский Альянс по защите детей в Сети, который был создан с целью создания благоприятной цифровой среды и предоставления детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве.
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