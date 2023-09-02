В России предложили защитить мужчин от домашнего насилия
Сенатор Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жён от психического и физического насилия, а также реабилитации от последствий.
По ее словам, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это будет шагом к равноправию, считает сенатор
Афанасьева также отметила, что в крупных городах и райцентрах должны быть открыть центры, в которых специалисты работали по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами. Сенатор уточнила, что на сегодняшний день нет официальной статистики, которая фиксировала бы случаи женского насилия в отношении мужчин.
Ранее стало известно, что большая часть россиян (83,1%), отдыхающих с детьми, летом останавливались в отелях внутри страны, причем за год этот показатель почти не изменился, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru