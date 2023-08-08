Риелторы предложили компенсировать семьям 30% стоимости аренды жилья

Проживающие в браке более трех лет семейные пары могут получить субсидию на аренду жилья в размере 30%. С таким предложением выступили российские агентства недвижимости.

«Мотивируйте банки!»: Тосунян призвал ЦБ сменить тон в обсуждении условий ипотеки

Компенсировать расходы предложено за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время аренды жилья. Инициативу поддержали в «Народном фронте», пишут «Известия».

Обращение поступило в аппарат правительства России. Минстрой даст оценку инициативе.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что с начала года благодаря льготной ипотеке жилищные условия улучшили около 400 тысяч семей. Он уточнил, что введено 24 миллиона квадратных метров жилья, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьЖильеАренда

Горячие новости

Все новости

партнеры