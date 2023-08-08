Риелторы предложили компенсировать семьям 30% стоимости аренды жилья

Компенсировать расходы предложено за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время аренды жилья. Инициативу поддержали в «Народном фронте», пишут «Известия».

Обращение поступило в аппарат правительства России. Минстрой даст оценку инициативе.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что с начала года благодаря льготной ипотеке жилищные условия улучшили около 400 тысяч семей. Он уточнил, что введено 24 миллиона квадратных метров жилья, передает «Радиоточка НСН».

