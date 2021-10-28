«Пьют тепленьким». Производители назвали претензии к самогонным аппаратам

В России сфера самогоноварения никак не регламентирована, несмотря на то, что это напрямую касается здоровья населения, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне в Совете Федерации прошло совещание, на котором обсуждались меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«В Советском Союзе было все запрещено, теперь все разрешено с точки зрения самогоноварения. В Росалкогольрегулирования проанализировали 50 стран – нет ни одной страны, где все разрешено. Например, почему можно продавать самогонные аппараты детям? Или почему их можно продавать в киоске и не нужно сертифицировать? Они могут быть пожароопасными, а использоваться в жилых домах. Или почему не надо проверять отделяют ли они примеси или нет? Есть какие-то священные вещи. Человек может для себя гнать, пожалуйста, не на продажу, но при этом должны быть какие-то регламентирующие нормы, потому что это касается все-таки здоровья людей», - объяснил Косарев.

По его словам, сравнивать качество самодельного алкоголя и магазинной продукции бессмысленно, потому что дома человек не может соблюсти все необходимые требования производства.