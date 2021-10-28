«Пьют тепленьким». Производители назвали претензии к самогонным аппаратам
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что полностью запрещать самогоноварение не нужно, но и забывать о «священных вещах» не стоит.
В России сфера самогоноварения никак не регламентирована, несмотря на то, что это напрямую касается здоровья населения, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Совете Федерации прошло совещание, на котором обсуждались меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.
«В Советском Союзе было все запрещено, теперь все разрешено с точки зрения самогоноварения. В Росалкогольрегулирования проанализировали 50 стран – нет ни одной страны, где все разрешено. Например, почему можно продавать самогонные аппараты детям? Или почему их можно продавать в киоске и не нужно сертифицировать? Они могут быть пожароопасными, а использоваться в жилых домах. Или почему не надо проверять отделяют ли они примеси или нет? Есть какие-то священные вещи. Человек может для себя гнать, пожалуйста, не на продажу, но при этом должны быть какие-то регламентирующие нормы, потому что это касается все-таки здоровья людей», - объяснил Косарев.
По его словам, сравнивать качество самодельного алкоголя и магазинной продукции бессмысленно, потому что дома человек не может соблюсти все необходимые требования производства.
«Это невозможно сравнивать, потому что это качество никто не проверяет, ни у кого из них хроматографа за 35 тысяч долларов, чтобы проверить примеси, это просто нереально, они гонят то, что прогналось. Любой продукт, который производится посредством дистилляции, нуждается в выдержке, потому что технологический процесс несовершенный. А люди любят пить тепленьким без всякого удаления примесей. По тем анализам, которые мы провели, оказалось, что метанола в самогоне домашнем примерно в 66 раз больше», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Косарев подчеркнул, что запрещать самогонные аппараты не нужно, люди имеют право производить данную продукцию для личного потребления.
«Запрещать ничего не нужно. Потому что это все-таки касается большого количества людей. Каждый, кто хочет, может это делать на свой страх и риск, продавать нельзя. При этом сегодня любое ограничение продаж легального алкоголя приводит к увеличению продаж нелегального, это абсолютная аксиома. Поэтому все регионы, которые в прошлые локдауны вводили ограничения, получили по итогам года взлет продаж нелегальной продукции», - добавил он.
Ранее стало известно, что столичные магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
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