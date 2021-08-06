В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплачивать пособия за прохождение плановой диспансеризации в полном объеме. Соответствующее обращение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову, передает RT.
Отмечается, что речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей раз в три года за своевременное прохождение планового осмотра.
По ее словам, мера приведет к улучшению здоровья россиян, так как современная медицина способна проводить раннюю диагностику даже самых опасных для жизни болезней, но все дело в том, что граждане редко обращаются за медицинской помощью до появления жалоб.
Волынец рассказала, что ввести подобные выплаты можно через портал госулуг, где граждане смогут получить QR-коды, которые будут фиксировать прохождение диспансеризации.
Ранее врач-кардиолог, заведующий кафедрой профилактической медицины Северо-Западного университета (США) Дональд Ллойд-Джонс рассказал о ранних симптомах высокого уровня холестерина.
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