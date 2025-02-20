В России предложили ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
Верховный суд РФ и Минюст подготовили проект закона об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.
Она отметила, что такую меру предлагается избирать в случае внесения залога «в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба».
Законопроект, по словам Подносовой, направлен на совершенствование правоприменения при экономических преступлениях, передает РИА Новости.
Ранее в РФ предложили объявить амнистию для осужденных по экономическим статьям.
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